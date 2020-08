Avoir une compétence ministérielle et être responsable, est-ce différent ? Non, complémentaire. Le ministre-Président flamand et ex-ministre de l’Intérieur, Jan Jambon (N-VA), affirme qu’il n’avait jamais eu l’intention de déformer la vérité sur sa connaissance de l’affaire Chovanec. Il regrette ses propres "déclarations hâtives" mais rejette la moindre faute dans le traitement du décès du ressortissant slovaque Jozef Chovanec survenu suite à une intervention policière musclée.