Un édito de Dorian de Meeûs.

"Je suis victime d’un lynchage raciste et turcophobe", affirme Emir Kir. Le député PS et bourgmestre de Saint-Josse manque rarement une occasion de surfer sur le communautarisme. Il assoit ainsi son pouvoir, dans sa commune, ainsi que dans la Région bruxelloise. En ce moment, et une fois de plus, l’homme aux 18 540 voix de préférence est dans la tourmente après avoir reçu deux maires turcs issus du parti d’extrême droite MHP et liés aux néofascistes Loups gris.