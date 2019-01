Un édito de Francis Van de Woestyne.

Résumons : Bart De Wever veut diriger la Flandre et Jan Jambon est candidat Premier ministre de la Belgique. Leur projet : le confédéralisme. Surprise ? Non. Les ambitions d’un parti qui représente plus de 30 % de l’électorat flamand sont évidemment légitimes. Elles comportent néanmoins des incohérences.

