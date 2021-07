Pour celles et ceux qui pouvaient encore en douter, la science vient donc appuyer et étayer ce que les professionnels de la culture, forts de leurs expérience et expertise en matière d’organisation d’événements et d’accueil du public en toute sécurité, ont toujours défendu, à savoir que les lieux et événements culturels, soumis à de minutieux protocoles, ne représentent quasi pas de risque particulier de contamination au Covid.