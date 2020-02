Un édito de Francis Van de Woestyne.

L’Union syndicale étudiante (la section universitaire des Jeunes FGTB) et le Cercle féministe de l’ULB ont vivement protesté contre la tenue, jeudi soir, d’une conférence organisée par l’ULB et le Centre d’action laïque, consacrée à la liberté d’expression. Ce débat, intitulé "Charlie Hebdo : cinq ans après, la liberté d’expression, c’est fini ?" réunissait Gérard Biard, le rédacteur en chef de Charlie Hebdo, et Marika Bret, la directrice de publication du magazine. Cette protestation révèle l’insupportable voile de censure que tente de jeter sur l’université une bande d’étudiants radicaux.