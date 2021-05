Edito : Macron ou l’art du funambule Edito Hubert Leclercq

© REPORTERS/DPA

À un an de sa prochaine échéance électorale, Macron ne peut pas tout dire. Pour une partie de la France, et le constat vaut pour la plupart des anciens pays coloniaux, les mémoires ne sont pas encore cicatrisées et il est encore difficile de les réconcilier. Macron ne peut ouvrir un nouveau front. Surtout, il sait qu’il doit regarder sur sa droite s’il veut être réélu. Un édito de Hubert Leclercq.