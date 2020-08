La Belgique, ce miracle quotidien, ce n’est pas seulement un no man’s land entre les Pays-Bas, l’Allemagne, le Luxembourg et la France. Oui, le pays a été créé pour servir de tampon entre les grandes puissances. Mais en presque deux cents ans, il a développé une originalité, un style, un esprit. Et un magnifique brassage de cultures. Certains passent leur temps à le nier. Laissons-les à leur fatigante aigreur. Un édito de Francis Van de Woestyne