Un édito de Sabine Verhest.

Matteo Salvini s’y voyait déjà. Le ministre de l’Intérieur italien l’avait scénarisé ainsi : fort de son insolente popularité (plus de 30 %), il faisait tomber sa coalition avec le Mouvement 5 Étoiles, remportait les élections anticipées et s’installait confortablement dans le siège de président du Conseil italien. Mais rien ne s’est passé comme prévu pour le leader d’extrême droite. Le Premier ministre italien sortant, Giuseppe Conte, a accepté jeudi de former un nouvel attelage - original - avec le M5E et le Parti démocrate, éloignant le patron de La Ligue de ses rêves de pouvoir.

(...)