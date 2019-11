Un édito de Francis Van de Woestyne.

Pour illustrer la mission d’information que le Roi lui a confiée, Paul Magnette a cité Lao Tseu : "L’homme qui ne tente rien ne se trompe qu’une fois." Mais interrogé sur ses chances de réussite, le président du PS a placé le curseur entre deux et trois sur dix… Prudent, il pourra dire, en cas de réussite : c’était impossible et je l’ai fait. Et en cas d’échec : la mission était ardue, mon revers était prévisible. Paul Magnette aurait pu ajouter une autre pensée de Lao Tseu : "Celui qui a inventé le bateau a aussi inventé le naufrage."