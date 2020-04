La vie est parfois injuste. Il est des destins privilégiés, d’autres plus durs à mener à bien. La vie est ce qu’elle est. À nous d’en faire des chemins de lumière, solidaires, de répandre la joie, dans l’humilité. Parfois, cette vie nous joue des tours, nous frappe durement, nous donne à supporter des drames qui n’ont aucun sens. Se relever, après, sans revivre encore et encore les heures les plus sombres, tel est l’impossible défi quotidien.

Mais la mort, parfois, peut être plus injuste encore.