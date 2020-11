Un édito de Christophe Lamfalussy.

En ce temps de pandémie et d’élection américaine, il est difficile de s’intéresser au Karabakh, cette enclave arménienne dans le territoire de l’Azerbaïdjan. Pourtant, ce qui s’y passe aujourd’hui est crucial pour les Arméniens - et pour l’Europe aussi. La semaine dernière, les forces azerbaïdjanaises sont arrivées à 5 km seulement de la ville de Chouchi. Si elles la prennent, elles auront non seulement atteint un point d’où elles pourront bombarder à leur guise Stepanakert, la "capitale" du Karabakh, mais aussi bloquer la route vitale qui assure le lien entre l’Arménie et l’enclave.