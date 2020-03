Nous vivons une drôle d’époque. Avec cette impression de faire un mauvais rêve face à ces informations et consignes qui déferlent depuis un mois et s’imposent à nous comme autant de rappels à l’ordre. Chaque jour apporte son lot de surprises mais nous nous y habituons, comme figés face à cette nouvelle routine. La distanciation sociale et le confinement actuel causent aussi nombre d’angoisses chez les Belges. L’isolement, dont on ne connaît pas encore la fin, combiné à une vague d’incertitudes sanitaires, économiques et sociales, représente un facteur de stress très important pour chacun d’entre nous, et davantage encore pour les personnes mentalement fragiles. Ne sous-estimons pas le traumatisme auquel cette période peut conduire.