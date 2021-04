N’était-ce l’incident révélateur qui a obligé la présidente de la Commission européenne à s’asseoir dans un canapé face à deux mâles perchés sur des fauteuils, la rencontre entre les représentants de l’Union européenne, Charles Michel (Conseil) et Ursula von der Leyen (Commission), et le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est déroulée mardi à Ankara comme sur du papier à musique. Tant les États-Unis que l’Europe estiment qu’un dialogue positif doit s’installer avec la Turquie et que c’est la seule manière de régler les différends profonds qui séparent les Occidentaux d’un pays de plus en plus oriental. Tel est le but de la diplomatie.