L’actuelle phase d’accélération de la pandémie, particulièrement spectaculaire dans les communes les plus denses de la région bruxelloise, s’observe partout en Europe. Dans les villes surtout, mais pas seulement. Les jeunes d’une vingtaine d’années sont certes les plus contaminés actuellement, mais des personnes plus âgées viennent chaque jour compléter le nombre de cas positifs. C’est bien ce qui inquiète aujourd’hui et justifie un durcissement des règles.