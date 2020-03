Un an, deux mois, treize jours : depuis le 18 décembre 2018, la Belgique n’a plus de gouvernement de plein exercice. Près de 300 jours ont passé depuis les élections du 26 mai 2019. Et toujours rien, le néant. Pourtant, la situation sanitaire, médicale, économique va imposer à la Belgique de prendre des mesures d’urgence. Alors on fait quoi ? On dort ? On se réveille ?