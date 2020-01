"Frères humains qui après nous vivez, n’ayez les cœurs contre nous endurcis" (Ballade des pendus, François Villon).

Dans quelques années peut-être, des historiens, des politologues et qui sait, des psychologues ou des psychiatres, se pencheront sur la manière - un peu médiocre, il faut bien le reconnaître - dont la Belgique a vécu ou survécu dix ans avant de célébrer son bicentenaire. Et peut-être s’étonnera-t-on, se scandalisera-t-on, alors, de l’impossibilité qui fut celle des hommes et des femmes politiques dans les années 2019-2020, à constituer un gouvernement fédéral.