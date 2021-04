De l’air ! De la liberté ! Des dîners ! Des voyages ! Des spectacles ! Du cinéma ! Du théâtre ! Des coiffeurs ! Vite ! Très vite !

Conscients des difficultés et de l’immense courage dont a fait preuve le personnel soignant - c’est à eux qu’il faudrait accorder un Nobel… -, nous avons tous et toutes scrupuleusement respecté les consignes sanitaires dignes des régimes les plus forts. Mesures dures mais nécessaires. Oui, il y a bien eu quelques coupables écervelés qui ont transgressé les règles. Il y a toujours eu des inconscients. Mais depuis un an, la population est, elle aussi, héroïque : quelle patience, quelle sagesse, quel respect, quelle soumission.