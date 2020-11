Edito : pour empêcher que l’Amérique se défasse Edito03:09 Philippe Paquet

Pour beaucoup d’électeurs cette fois, peut-être pour une majorité d’entre eux, il ne s’agit plus tant de préférer une politique à une autre et de déterminer son vote en fonction des positions des candidats sur telle ou telle thématique (l’économie, la fiscalité, l’immigration, voire la gestion de l’épidémie, quand bien même celle-ci devrait lourdement peser sur le scrutin). Il est bien plus question de préférer un homme à un autre. Un édito de Philippe Paquet.