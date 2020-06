La question de notre passé colonial est de retour dans l’actualité. Soixante ans après l’indépendance de la République démocratique du Congo, le débat refait une fois encore surface et, comme souvent, on promet des commissions parlementaires, des grands débats, des relectures de l’histoire, des cours dans nos écoles, on déboulonne quelques statues mais, jusqu’ici, aucune de ces mesures n’a jamais réellement abouti.