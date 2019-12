Aujourd’hui, la plupart des experts sont d’accord sur ce constat : un tiers du Burkina Faso - au moins - est entre les mains de djihadistes. Et cette lecture n’a rien de catastrophiste, de nombreuses zones du pays échappent en effet désormais au contrôle de l’État et, le pire, c’est que l’influence des terroristes ne cesse de grandir un peu partout dans le pays, et même au-delà dans toute cette région de l’Ouest africain.