Tout le monde l’aura compris, le tsunami sanitaire qui s’abat sur l’Europe et ailleurs s’accompagne d’un désastre socio-économique sans précédent. L’effet domino sur les indépendants, commerces, entreprises et usines mis à l’arrêt s’annonce d’une violence inouïe. Défauts de paiements en cascade, réductions de coûts, licenciements collectifs, assèchements des liquidités, faillites, pauvreté… Soyons lucides, le chômage économique et les plans de paiements retardés ne suffiront pas.