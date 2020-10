Un édito Francis Van de Woestyne.

Il faut s’attendre à ce que le Comité de concertation édicte des mesures plus contraignantes encore pour certains secteurs : le sport, la culture, l’événementiel. C’est lassant, dommageable, triste, épuisant. Nos libertés sont rabotées. Mais nous devons tout faire pour limiter la propagation du virus et surtout, surtout, pour soulager le personnel soignant qui se dévoue corps et âme depuis des mois déjà. À tous les étages, les équipes médicales sont décimées, épuisées. À bout.