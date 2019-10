Un édito de Dorian de Meeûs.

Près de deux ans après l’éclatement de l’affaire Publifin (devenue Énodia), rien n’y fait, le dossier reste politiquement explosif, économiquement stratégique et socialement sensible. Et personne ne voit le bout du tunnel. Par leur gravité, les récentes révélations ont mis le gouvernement Di Rupo au pied du mur. La privatisation des actifs de Nethys a semé le doute et éveillé nombre de contestations, alors justement que le Parlement de Wallonie avait prescrit une bonne dose de clarification et de transparence pour sortir l’intercommunale de l’obscurité dans laquelle elle était plongée.