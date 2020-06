"Certains voudraient qu’on assure le nécessaire ramassage des immondices. Le problème, c’est que les immondices ont une âme." L’un des enjeux cruciaux du "Super Saturday" consacré à la relance sera incontestablement le moratoire sur les faillites. Faut-il oui ou non prolonger l’impossibilité de faire aveu de faillite du 17 juin au 31 décembre, comme le demandent la plupart des fédérations patronales ? La question sur la table du Conseil des ministres restreint (kern) élargi aux présidents de partis ce samedi est bien plus complexe qu’il n’y paraît. Et si, à quelques heures de ce kern, le ministre de la Justice lui-même assure "ne pas avoir d’information" sur la présence de ce point à l’agenda (sic), ça en dit long sur le caractère sensible du sujet.