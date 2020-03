Imaginez ce que des auteurs de science-fiction, de géniaux scénaristes, de redoutables réalisateurs et réalisatrices auraient écrit et conçu si, dans le silence de leur lieu de création, ils avaient dû raconter une histoire qui aurait eu pour thème la pandémie d’un virus mortel et le confinement quasi-total de la planète. La plupart d’entre eux - c’est d’ailleurs ce que dit la littérature existante et montrent les films anciens sur le sujet - auraient décrit les violences, les guerres, les pillages, le retour des dictatures, la destruction totale. Bref, la fin du monde.