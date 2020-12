Un édito de Dorian de Meeûs.

En politique, il n’est malheureusement pas rare de constater un décalage entre les discours et la réalité. Or, joindre la parole aux actes permet de rapprocher les citoyens du monde politique, mais aussi d’instaurer un climat de confiance. Et ce dernier est particulièrement nécessaire en cette période, alors que la pandémie commence à lasser, que l’arrivée du vaccin risque de désinhiber les comportements mais que les indicateurs ne permettent toujours pas d’alléger les mesures sanitaires.