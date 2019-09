Un édito d'Olivier le Bussy.

Chaque nouveau président de la Commission annonce, au moment de la présenter, que son équipe mènera des politiques audacieuses et contribuera à faire en sorte que l’Union européenne soit parée pour faire face aux défis qui se présentent à elle, tant en interne que sur la scène mondiale. Ursula von der Leyen ne fait pas exception à la règle. L’Allemande a dévoilé ce mardi la composition de son équipe, dont elle entend qu’elle soit "équilibrée, agile et moderne" et qu’elle joue "un rôle géopolitique".