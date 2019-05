Un édito de Dorian de Meeûs.

Un pays, deux démocraties. Ce constat de Bart De Wever, d’abord critiqué, semble de plus en plus partagé, même par les Wallons. Surtout depuis les élections. Parlons plutôt de deux paysages politiques temporairement inconciliables. C’est peut-être fort de ce constat que le Roi a choisi Johan Vande Lanotte et Didier Reynders comme informateurs. Le parfait équilibre. Un flamand et un francophone. Un socialiste et un libéral. Mais aussi deux sages chargés de déminer le terrain politique.

L’annonce récente d’Elio Di Rupo - qui a suggéré la formation d’une grande coalition sans N-VA - a fait l’effet d’une bombe en Flandre [...]