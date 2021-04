La pandémie frappe, affaiblit, tue. Encore et toujours. Les hôpitaux sont presque débordés. Par respect pour ceux qui y travaillent jour et nuit, les citoyens doivent continuer à être prudents, respecter les gestes barrières. C’est ce qu’ils font. Malgré quelques écarts aussitôt épinglés, l’obéissance est large. Et, bonne nouvelle, la vaccination progresse. Souriez, vous êtes vaccinés…