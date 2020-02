C’est sans doute l’une des dernières, sinon la dernière personne que le roi Philippe charge d’une mission en vue de la formation d’un gouvernement de plein exercice. Si Koen Geens, vice-Premier ministre et ministre de la Justice (CD&V), échoue à rapprocher de futurs partenaires, les Belges seront plus que certainement appelés à revoter. Et vite.