Un édito de Dorian de Meeûs.

Le Green Deal, ce vaste plan européen, a pour objectif de redessiner notre économie vers un modèle plus durable et social. Face aux limites et dérives de la mondialisation, cette transition s’avère plus que jamais incontournable. Mais au-delà de cette réorientation souhaitable, et en pleine crise du Covid-19, ne nous trompons pas d’urgence.