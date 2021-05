Edito sur la vaccination : notre mission à tous Edito Dorian de Meeûs

© JC GUILLAUME

Comme l’année dernière, l’été va alléger nos peines, aérer notre quotidien et nous permettre d’enfin nous évader, nous enlacer et nous divertir. La pandémie n’est pas derrière nous pour autant. Les variants actuels ou à venir menacent toujours et les gestes barrières resteront bien utiles. Un édito de Dorian de Meeûs