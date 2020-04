Le monde médical est épuisé. Mais il est, surtout, en colère. Une pression inédite pèse sur les épaules des médecins, infirmiers, ambulanciers, urgentistes et personnel des maisons de repos. Ils doivent sensibiliser les citoyens, rassurer leurs patients, sauver des vies, accompagner des mourants, compter les morts. La dangerosité du virus n’est pas seule en cause. Le manque d’anticipation politique de la pandémie et la légèreté de la réaction s’avèrent chaque jour plus criants, inadmissibles et coupables.