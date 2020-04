C’était prévisible, le déconfinement soulève un nombre considérable de questions, de critiques, mais aussi de soulagements. Les réorganisations imposées aux familles, entreprises et écoles inquiètent à juste titre. Sans doute inévitable face à des citoyens de tout âge profondément angoissés pour leur santé et leur avenir. Toutes les recommandations des experts n’ont pas été suivies par les décideurs politiques, comme elles ne l’avaient pas été lors de la fermeture des écoles. Et il reste tant de conditionnels.