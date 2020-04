Edito sur le déconfinement: la crise exige une réponse claire © Reporters / QUINET Edito François Mathieu

Un édito de François Mathieu. Elle s’appellerait "La liste". Une saga signée "Belgique" que la population observe, partagée parfois entre effarement et incompréhension. L’affaire des masques, la bourde sur les visites dans les maisons de repos, la cacophonie "régionale" sur la réouverture des écoles, la fuite d’un rapport d’experts sur le déconfinement, les discussions politiques "polluantes" pour la formation d’un gouvernement de plein exercice… Assez de couacs ! Pour l’épilogue de la saison 1, attendu ce vendredi avec la réunion du Conseil national de sécurité, on espère, cette fois, que le scénario sera correctement écrit. Et compréhensible.