Un édito de Sabine Verhest.

Si l’on se fie aux sondages, pas moins de 20 à 25 % des électeurs de Thuringe donneront leur voix, dimanche, à l’Alternative pour l’Allemagne (AfD). Le parti d’extrême droite - car, au fil de ses mues, c’est bien ainsi qu’il faut le qualifier aujourd’hui - poursuit sa conquête des esprits en ex-Allemagne de l’Est, après avoir brillé en Saxe et dans le Brandebourg le 1er septembre dernier, et en Saxe-Anhalt et Mecklembourg-Poméranie-Occidentale en 2016.