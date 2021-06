"Les priorités du moment sont évidemment sanitaires, sociales, économiques, entrepreneuriales et environnementales. Cela ne fait pas l’ombre d’un doute. Quel regret, dès lors, d’observer l’énergie dépensée par les uns pour forcer l’intégration inclusive - et plus particulièrement le port du voile dans la fonction publique - tout en offrant aux opposants un terrain idéologique idéal pour réagir et s’offusquer. Une telle question se débat, elle ne s’impose pas." Un édito de Dorian de Meeûs