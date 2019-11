Un édito de Stéphane Tassin.

"Servir" et non pas "se servir". Ça paraît presque idiot de rappeler cette petite phrase simple qui concerne tous ceux qui décident de s’engager à servir la société. Que ce soient les élus, les fonctionnaires, les administrateurs publics ou encore les dirigeants de structures publiques. Dans leur grande majorité ils sont au courant et dans leur grande majorité, ils essaient de faire leur boulot en servant l’intérêt général. Avec pour certains des salaires confortables mais aussi de lourdes responsabilités.