"De l’histoire ancienne...", qu’ils disaient : "les écuries ont été nettoyées". Eh bien non. Ici et là, des élus continuent à contourner les règles, à pratiquer le copinage, à distribuer sans compter l’argent public. Tous pourris ? Non, bien sûr ! Mais quelques-uns pensent d’abord à se servir plutôt qu’à servir.