Face à une inflation considérable, cette jeunesse chinoise réclamait davantage de libertés et d’égalité face à un régime corrompu et autoritaire. Le bouche-à-oreille aidant, la mobilisation s’est étendue à une centaine de villes à travers le pays. Craignant de vaciller dans un embrasement populaire massif, le Parti communiste chinois (PCC) a délogé les manifestants dans le sang et le silence.(...)