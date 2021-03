Retour à la case départ, un an plus tard. Le troisième confinement entrera en vigueur dans la nuit de vendredi à samedi. Il y a un an, le premier confinement de la Belgique s’imposait naturellement face aux images angoissantes venues d’Italie et aux perspectives de propagation rapide d’un virus alors méconnu. Mais aujourd’hui, le troisième lockdown est un aveu d’échec. Qui a pour impact immédiat de faire grossir et fédérer la cohorte des mécontents.