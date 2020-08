L’élection présidentielle s’annonce difficile pour Donald Trump. Le locataire de la Maison-Blanche cherche donc désespérément des succès et vite, en particulier en politique étrangère qui donne le prestige indispensable à celui qui souhaitent garder en main les rênes du monde, du moins en donner l’illusion. C’est à cette aune qu’il faut lire ce qu’il convient d’appeler l’acharnement américain à l’égard de l’Iran. Plus de deux ans après avoir dénoncé l’accord nucléaire conclu entre les grandes puissances et ce pays, mais sans avoir réussi à en renégocier un autre qu’il appelle de ses vœux, Trump tente son va-tout à l’Onu. Les tentatives - vaines jusqu’ici - de rétablir et proroger les sanctions internationales, onusiennes, contre la République islamique (après avoir réinstauré et durci celles des États-Unis) en sont l’illustration parfaite. Mais pas les seules.