Un édito de Christophe Lamfalussy.

C’est un acte sans précédent, qui restera dans les annales militaires et va plonger le Moyen-Orient et surtout l’Irak dans de nouvelles secousses. En autorisant le tir d’un drone à Bagdad sur la voiture du général iranien Qassem Soleimani, le président américain Donald Trump a non seulement éliminé le numéro deux de facto du régime iranien mais aussi entériné un acte de guerre qui vise à toucher au plus haut de la hiérarchie d’un pays.