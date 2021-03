Mercredi soir, un vent de panique a soufflé sur le monde politique après l’annonce d’un important rebond des contaminations et des admissions à l’hôpital. Cette bourrasque menace maintenant de balayer le calendrier du déconfinement annoncé prudemment par le Premier ministre le 5 mars dernier. Même si rien n’est encore acté, c’est une nouvelle douche froide, une de plus, dans cette détestable et interminable pandémie.