Non, ce n’est pas le Covid-19 qui a fermé les restaurants, les salles de spectacles, les lieux de loisirs ou les frontières. Ce ne sont pas non plus les "experts", d’ailleurs, même s’ils parlent à l’oreille des ministres et suggèrent une panoplie de mesures sanitaires, parfois liberticides. Ces décisions ont été prises et maintenues par les gouvernements de notre pays.