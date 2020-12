Les autorités belges nous le répètent à l’envi : elles tiennent compte du bien-être psychologique de la population. Et en particulier des personnes isolées, des indépendants interdits de travailler, des résidents des maisons de repos ou des jeunes privés de sorties. Mais, dans les faits, a-t-on fait coïncider les paroles et les actes ? Quand Frank Vandenbroucke (SP.A), le ministre fédéral de la Santé, admet que la fermeture des commerces avait surtout pour objectif de créer "un électrochoc", est-il conscient que son cynisme torpille l’adhésion populaire mais aussi la crédibilité de toutes les autres décisions prises et à venir ?