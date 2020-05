Réconcilions Paul Magnette et Georges-Louis Bouchez sur un point : le plan de relance. Tous deux ont clamé la nécessité d’avoir "maintenant" ou "sans tarder" un plan de relance pour faire face aux conséquences économiques et sociales de la crise, particulièrement pour les secteurs ou personnes les plus touchés. Oui. D’accord. Qui peut aller à l’encontre d’une telle évidence ? Quelques considérations "de timing" sur ce plan de relance, cependant.