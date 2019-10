Un édito de Philippe Paquet.

On attendait Greta Thunberg et on a eu Abiy Ahmed. Au moins ne pourra-t-on pas reprocher au comité du prix Nobel de la paix de céder à la facilité et de manquer d’imagination dans le choix de ses lauréats. L’imprévisibilité est, à l’évidence, toujours sa marque de fabrique.