Il y a, en Belgique, 11 millions de Premiers ministres, 11 millions de ministres de la Santé, 11 millions d’épidémiologistes et de virologues, 11 millions d’experts en confinement et en déconfinement, 11 millions de spécialistes en communication… Tous les Belges ont un avis sur ce qu’il faut faire en période de pandémie et, surtout, sur ce qu’il ne fallait pas faire.