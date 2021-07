La Communauté française croule sous les dettes. Ce n’est pas en la rebaptisant " Fédération Wallonie-Bruxelles " que cela a changé. Que faire ? Certains apprentis ont imaginé la solution : qu’on la supprime !

Une solution plus globale prend de l’ampleur : une Belgique à quatre régions (Flandre, Wallonie, Bruxelles et pays germanophone). L’option est défendue par ceux qui voient apparaître à Bruxelles une nouvelle identité régionale et ceux qui, en Wallonie, rêvent d’exercer les compétences communautaires. Il est vrai que cette structure répondrait, en partie, à ce besoin de clarification et de cohérence : chaque matière serait reliée à un niveau de compétence.